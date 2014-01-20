Міліція закидує камінням мітингувальників

Як передає кореспондент УНІАН, декілька десятків спецпризначенців активно закидують мітингувальників камінням. Міліція також продовжує використовувати “коктейлі Молотова”, зокрема від цієї суміші зайнялася куртка одно із простестувальників, проте її зразу загасили.

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На даний момент спецпризначенцям вдалося підійти безпосередньо до самих барикад, з яких вони продовжують закидувати мітингувальників шумовими і сльозогінними гранатами, а також камінням.

Кількість спецпризначенців біля стадіону “Динамо” імені Лобановського зросла.