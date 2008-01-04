Радник прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з питань енергетичної політики Олександр ГУДИМА звертається до Міністерства палива та енергетики з проханням негайно провести розслідування щодо передачі урядом Віктора ЯНУКОВИЧА під контроль структур РАО «ЄЕС» експортної лінії електропередачі Південно-Українська АЕС – Ісакча (Румунія).

Про це повідомляє офіційний сайт БЮТ. «Дещо раніше, всупереч чинному законодавству, ЯНУКОВИЧ і Ко передали під контроль структур РАО «ЄЕС» ЧУБАЙСА експортну лінію електропередачі 750 кВ Південно-Українська АЕС – Ісакча (Румунія)», - стверджує О.ГУДИМА.

Він звертається до Міністерства палива та енергетики з проханням негайно провести розслідування інциденту. Також депутат ініціюватиме в парламенті створення спеціальної слідчої комісії щодо розслідування численних фактів незаконного відчуження урядом В.ЯНУКОВИЧА стратегічного майна держави.

Як повідомляє сайт, Бурштинський енергетичний острів є частиною енергетичної системи України, що працює паралельно з енергосистемами Європейського Союзу. Важливу роль в цьому відіграє Теребле-Рікська гідроакумулююча електростанція, яку уряд В.ЯНУКОВИЧА встиг перед своїм відходом в тінь передати в оренду на 25 років близькій комерційній структурі, що було частиною стратегічного плану захоплення експортного електроенергетичного потенціалу України.