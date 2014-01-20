Коменданти оголосили мобілізацію Самооборони Євромайдану зі всіх областей
Коменданти оголосили максимальну мобілізацію добровольців Самооборони Майдану
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив комендант Майдану, керівник Самооборони, народний депутат Андрій Парубій під час брифінгу у Штабі національного спротиву в Будинку профспілок.
“Оголошую максимальну мобілізацію наших добровольців Самооборони Майдану - всіх тих, хто були в Самообороні і які зараз перебувають у місцях дислокації в областях”, - сказав Парубій.
Він закликав їх терміново їхати у Київ “для того, щоб збільшити кількість людей, які сьогодні є в Самообороні Майдану”, і захистити учасників акції протесту на Майдані Незалежності.
“Це пов'язано з тим, що вчорашні події у Києві показали, що влада готова перейти будь-яку межу... Розстріл людей на вулицях Києва, поливання людей водою при температурі мінус 10 градусів показали, що ця влада не зупиниться ні перед чим”, - підкреслив Парубій.
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“Ми зараз збираємо наших активістів для того, щоб ми могли організовано, спільно захистити учасників акцій протесту на Майдані Незалежності і вулицях Києва”, - додав Парубй.
Як повідомляв УНІАН, 19 січня на вулиці Грушевського в Києві почалися масові зіткнення між протестувальниками і міліцією. Причиною їх стала відмова правоохоронних органів пропустити мітингувальників до будівлі Верховної Ради. Зіткнення тривають і зараз.
Міліція відкрила кримінальне провадження за ст. 294 Кримінального кодексу України (масові заворушення). Затримано більше 20 осіб.
У Департаменті охорони здоров’я КМДА повідомили, що до столичних медиків звернулися 103 учасника акції протесту, які постраждали на вулиці Грушевського. З них 42 госпіталізовано.
Також, за даними МВС, постраждали близько 100 працівників органів внутрішніх справ, 61 із них госпіталізовано.