Коменданти оголосили мобілізацію Самооборони Євромайдану зі всіх областей

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив комендант Майдану, керівник Самооборони, народний депутат Андрій Парубій під час брифінгу у Штабі національного спротиву в Будинку профспілок.

“Оголошую максимальну мобілізацію наших добровольців Самооборони Майдану - всіх тих, хто були в Самообороні і які зараз перебувають у місцях дислокації в областях”, - сказав Парубій.

Він закликав їх терміново їхати у Київ “для того, щоб збільшити кількість людей, які сьогодні є в Самообороні Майдану”, і захистити учасників акції протесту на Майдані Незалежності.

“Це пов'язано з тим, що вчорашні події у Києві показали, що влада готова перейти будь-яку межу... Розстріл людей на вулицях Києва, поливання людей водою при температурі мінус 10 градусів показали, що ця влада не зупиниться ні перед чим”, - підкреслив Парубій.

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“Ми зараз збираємо наших активістів для того, щоб ми могли організовано, спільно захистити учасників акцій протесту на Майдані Незалежності і вулицях Києва”, - додав Парубй.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня на вулиці Грушевського в Києві почалися масові зіткнення між протестувальниками і міліцією. Причиною їх стала відмова правоохоронних органів пропустити мітингувальників до будівлі Верховної Ради. Зіткнення тривають і зараз.

Міліція відкрила кримінальне провадження за ст. 294 Кримінального кодексу України (масові заворушення). Затримано більше 20 осіб.

У Департаменті охорони здоров’я КМДА повідомили, що до столичних медиків звернулися 103 учасника акції протесту, які постраждали на вулиці Грушевського. З них 42 госпіталізовано.

Також, за даними МВС, постраждали близько 100 працівників органів внутрішніх справ, 61 із них госпіталізовано.