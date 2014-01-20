ЄС не розглядає питання санкцій проти української влади - Більдт

Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт, проте водночас він визнав, що цей інструмент також є в арсеналі можливих дій ЄС.

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН в Брюсселі після засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, Більд також сказав, що ЄС буде уважно стежити за тим, як розвиватимуться події в Україні.

Читайте такожБільдт закликав Європу відреагувати на прийняття законів 16 січня"Ми ще не дійшли цього етапу (санкцій). Але ми дивимось на різні інструменти, які ми могли б застосувати пізніше. Ми подивимось, як розвиватиметься ситуація. Ми ще не знаємо, що буде під час переговорів (влади і опозиції). Ми подивимось. Зараз розглядаємо різні варіанти. Багато речей є в арсеналі", - сказав Більдт.

Раніше сьогодні голова шведської дипломатії, який є одним з ініціаторів "Східного партнерства", розкритикував закони, ухвалені Верховною Радою 16 січня, як "найрепресивніший" пакет законів, який ухвалювався будь-яким європейським парламентом протягом десятиліть.