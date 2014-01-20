ЄС не розглядає питання санкцій проти української влади - Більдт

17:29, 20 січня 2014
Політика
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Європейський Союз наразі не розглядає можливе застосування санкцій проти вищого керівництва України

ЄС не розглядає питання санкцій щодо влади України

Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт, проте водночас він визнав, що цей інструмент також є в арсеналі можливих дій ЄС.

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН в Брюсселі після засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, Більд також сказав, що ЄС буде уважно стежити за тим, як розвиватимуться події в Україні.

Читайте такожБільдт закликав Європу відреагувати на прийняття законів 16 січня"Ми ще не дійшли цього етапу (санкцій). Але ми дивимось на різні інструменти, які ми могли б застосувати пізніше. Ми подивимось, як розвиватиметься ситуація. Ми ще не знаємо, що буде під час переговорів (влади і опозиції). Ми подивимось. Зараз розглядаємо різні варіанти. Багато речей є в арсеналі", - сказав Більдт.

Раніше сьогодні голова шведської дипломатії, який є одним з ініціаторів "Східного партнерства", розкритикував закони, ухвалені Верховною Радою 16 січня, як "найрепресивніший" пакет законів, який ухвалювався будь-яким європейським парламентом протягом десятиліть.

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