На Грушевського випробували катапульту
19:49, 20 січня 2014Політика
0 0
Протестувальники на вулиці Грушевського в центрі Києва провели випробування катапульти, яке виявилося невдалими
Висота катапульти перевищує 2 метри / Twitter @Dbnmjr
Як передає кореспондент УНІАН, вони заклали в катапульту камінці, проте вони не досягли цілі - шеренги міліції.
Тому катапульту відтягли назад і зараз працюють над її вдосконаленням.
Тим часом протистояння між міліціонерами і протестувальниками продовжується. З боку протестувальників у міліцію постійно летять «коктейлі Молотова». У відповідь міліція застосовує газові гранати.
Як повідомляв УНІАН, протестувальники на вул. Грушевського в центрі Києва зібрали катапульту для метання каменів і "коктейлів Молотова" в правоохоронців.
Висота виробу перевищує 2 метри.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter