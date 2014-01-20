На Грушевського випробували катапульту

Як передає кореспондент УНІАН, вони заклали в катапульту камінці, проте вони не досягли цілі - шеренги міліції.

Тому катапульту відтягли назад і зараз працюють над її вдосконаленням.

Тим часом протистояння між міліціонерами і протестувальниками продовжується. З боку протестувальників у міліцію постійно летять «коктейлі Молотова». У відповідь міліція застосовує газові гранати.

Як повідомляв УНІАН, протестувальники на вул. Грушевського в центрі Києва зібрали катапульту для метання каменів і "коктейлів Молотова" в правоохоронців.

Висота виробу перевищує 2 метри.