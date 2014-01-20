Парламент Криму закликає Януковича жорстко навести лад в країні

Парламент Криму закликає Януковича до жорстких дій щодо наведення ладу в країні

Як передає кореспондент УНІАН, у розповсюдженій сьогодні увечері заяві йдеться, що Майдан, який ”рядився в мирну акцію протесту, показав свій звірячий оскал”: ”Повна нездатність лідерів опозиції контролювати підбурюваний ними ж натовп привела до вуличних боїв і кровопролиття в центрі Києва”.

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”Просимо вас, шановний Вікторе Федоровичу, не піддаватися на шантаж з боку опозиції та її зарубіжних покровителів, що добиваються зміни влади в Україні погрозами ескалації насильства і санкцій. Конституційний лад держави не може бути предметом політичного торгу! Правові підстави для проведення в Україні дострокових президентських і парламентських виборів відсутні. Ми, кримчани, підтримали вас на виборах і сьогодні чекаємо від вас рішучих дій щодо наведення конституційного ладу і недопущення збройного захоплення влади оскаженілими екстремістами”, - заявили в парламенті Криму.

Вони також поставили вимогу прискорити введення в дію законів, прийнятих Верховною Радою 16 січня, і заборонити діяльність ”Свободи”.