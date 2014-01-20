Івано-Франківська міськрада вимагає негайних переговорів Президента і опозиції

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву було прийнято сьогодні на 40-ій позачерговій сесії міської ради, яка відбулася на Вічевому майдані о 18.00.

У документі, адресованому Президенту України Віктору Януковичу і лідерам опозиції, також містяться умови за якими мають відбуватися переговори. Зокрема, по-перше, - це дострокові вибори Президента України і парламенту, друге - відставка уряду і формування перехідного технічного уряду, четверте - притягнення до кримінальної відповідальності винних у побитті мирних громадян і представників ЗМІ, п`яте - звільнити політичних в`язнів, шосте - підписання Угоди про асоціацію з ЄС протягом 2014 року.

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Згідно із заявою, у разі невиконання цих вимог ”івано-франківська територіальна громада залишає за собою право громадянської непокори”.

Міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичус, виступаючи на сесії заявив, що ”не збирається виконувати закони, які прийняті в ручному режимі 16 січня”.

Голова фракції ВО ”Свобода” Роман Онуфріїв, запропонував створити ”загони самооборони” і назвав кандидатуру, яка займеться їх формуванням. На його думку цим може зайнятися відомий стронгмен, ініціатор багатьох Книги рекордів України Назар Павлів.

За словами міського голови, за рішення сесії проголосувало 35 депутатів, в тому числі і депутат від Партії регіонів Богдан Федьків.

Анушкевичус також повідомив, що рішення сесії підтримали і понад три тисячі учасників громадянського віча, які були присутні на майдані.

Потім депутатів міської ради попросили піти на пікетування військової частини, аби не допустити поїздки військовослужбовців внутрішніх військ до Києва.

На віче було зачитано звернення до матерів, чиї сини служать у внутрішніх військах аби ті вплинули, щоб їхні діти не виконувати злочинних наказів влади, щоб не йшов брат на брата.

Завтра планується перекриття доріг в Івано-Франківську як попередження владі, яка не чує мільйони українців.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня у Верховній Раді народні депутати із провладних фракцій підняттям рук, без обговорення, ухвалили 11 законів і одну постанову. Зокрема, ВР ухвалила закон депутатів від Партії регіонів Вадима Колесніченка і Володимира Олійника, що встановлює кримінальну відповідальність за наклеп, забороняє поширення екстремістських матеріалів, посилює регулювання діяльності громадських організацій, дозволяє закривати сайти без рішення суду - на підставі рішення Нацкомісії, здійснює державне регулювання у сфері зв`язку і інформатизації, зобов`язує реєструвати Інтернет-ЗМІ, забороняє «незаконні» збір, зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про правоохоронців, суддів та їхніх близьких родичів або членів сім`ї, дозволяє Президенту і Верховній Раді достроково припиняти повноваження членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, а також містить низку інших норм, що обмежують права і свободи громадян.

Наступного дня Президент Віктор Янукович підписав ці закони.

19 січня у Києві після Народного віче, учасники якого засудили прийняті ВР 16 січня закони, частина протестувальників вирушила до будівлі парламенту. Однак шлях їм перегородили правоохоронці, після чого на вулиці Грушевського почалися зіткнення.

Лідер ”УДАРу” вчора після зустрічі з Президентом Віктором Януковичем у Межигір`ї повідомив, що глава держави пообіцяв створити комісію з представників Адміністрації Президента, уряду та представників опозиції, яка займеться вирішенням кризової ситуації в країні.