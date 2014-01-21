«Тітушки» знову прямують до Маріїнського парку - ЗМІ

Про це повідомляє прес-секретар Юрія Луценка Лариса Сарган у "Фейсбуці".

«Щойно повідомили: з боку Кловської та Мечникова дві групи «тітушок» приблизно по 100 чоловік рухаються в бік Майдану та Європейської. Можлива дислокація в Маріїнський парк», - повідомила вона.

Кореспондент Еспресо.TV підтвердив цю інформацію. За інформацією телеканалу, невеличкі групи людей рухаються до Маріїнського парку.

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Деяким користувачам соцмереж вдалось поспілкуватись з «тітушками». Так активіст УДАРу Роман Давиденко розказав, що деякі з них погоджувались кричати із ним разом "Слава Україні!".

«У Маріїнку звозять людей. Вийшов з машини, поговорив. Спочатку чинили опір та казали, яке твоє діло, чого ми тут, потім подобрішали, і кричали разом: «Слава Україні!», - повідомив Давиденко.