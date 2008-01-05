Балогу назвали найвпливовішим закарпатцем-2007

Найвпливовішим земляком 2007 року закарпатці назвали главу Секретаріату Президента України Віктора БАЛОГУ.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН керівник аналітичного відділу Карпатського інформаційного центру Олександр КОВАЛЬ за результатами експертного опитування, проведеного центром протягом грудня 2007 року.

За його словами, експертами були відібрані представники різноманітних сфер життєдіяльності суспільства, які виставили бали найвпливовішим закарпатцям.

На другому місці після В.БАЛОГИ за набраними балами - голова Державної податкової адміністрації в Закарпатській області Тетяна ШАПОВАЛОВА. Третє місце посів міський голова Ужгорода Сергій РАТУШНЯК. Голова Закарпатської облдержадміністрації Олег ГАВАШІ, згідно з оцінками експертів, на четвертому місці у рейтингу найвпливовіших закарпатців.

Далі у рейтингу: народний депутат України, керівник БЮТ на Закарпатті Олександр КЕМЕНЯШ, перший заступник голови Закарпатської ОДА Іван БАЛОГА, до останнього часу міський голова міста Мукачеве, народний депутат України ("Наша Україна - Народна самооборона") Василь ПЕТЬОВКА, директор ОП "Ужгородський коньячний завод", депутат обласної ради від СПУ Володимир ГІСЕМ, Апостольський адміністратор Мукачівської греко-католицької єпархії Мілан ШАШІК.

Голова Конституційного Суду України Андрій СТРИЖАК, за результатами опитування, посів десяте місце у рейтингу найвпливовіших закарпатців 2007 року.