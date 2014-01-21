Колесніченко спростовує інформацію про можливе засідання ВР для введення НС

Як передає кореспондент УНІАН, про це Колесніченко сказав на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів про те, що в ЗМІ пройшла інформація про проведення 23 січня позачергового засідання парламенту з метою ухвалення рішення про введення надзвичайного стану.

«Інформація неправдива. Питання про введення надзвичайного стану в Україні не розглядалося Президентом і не розглядалося урядом, і тим більше не розглядалося Верховною Радою України з однієї простої причини — немає необхідності вводити НС через те, що група фашиствуючих молодиків сьогодні провокує громадянське протистояння в одній частині Києва», - сказав Колесніченко.

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За його словами, влада сьогодні контролює ситуацію в Україні.

Також Колесніченко підкреслив, що «влада вживатиме адекватних заходів для того, щоб найближчим часом цю ситуацію локалізувати у рамках закону».

Як повідомляв УНІАН, у Києві, на вул. Грушевського, з 19 січня тривають зіткнення між мітингувальниками і правоохоронцями.

Міліція відкрила кримінальне провадження за статтею ст.294 Кримінального кодексу України – масові заворушення.

За останніми даними МВС, 50 найбільш активних учасників «масових заворушень» вже доставлені до органів внутрішніх справ. 26 правопорушників процесуально затримано, 22 – повідомлено про підозру.

Вранці 21 січня близько 7.00 кілька священиків прийшли на вулицю Грушевського, стали між бійцями спецпідрозділу «Беркут», внутрішніх військ і мітингувальниками і закликали їх припинити зіткнення.

У цей час обидві сторони припинили дії, прислухавшись до слів священиків.

На даний час ситуація на Грушевського спокійна, але мітингувальники готуються до зіткнень: збирають камені, булижники, пляшки.