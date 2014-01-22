Генсек ”Міжнародної Амністії” попереджає про безкарність влади України після "законів 16 січня"



”Ми дуже стурбовані ухваленням цих законів. Ми схвильовані також тим, що ці закони можуть викорчувати фундаментальні свободи - наприклад, свободу висловлювань чи свободу зборів,” сказав Шетті в інтерв`ю УНІАН в Брюсселі.

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”Також нас дуже хвилює, що може бути безкарність і люди, які відповідальні за порушення прав людини, винуватці порушень залишаться тепер без покарання. Тобто, це розв`яже руки, буде безкарність”, - додав він.

Генсек ”Міжнародної Амністії”, штаб-квартира якої знаходиться в Лондоні, також зауважив, що Україна політично нині розділена і ЄС та міжнародні правозахисні організації мають пильно стежити за дотриманням прав людини в Україні.