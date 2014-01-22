У лікарні Львова привезли перших поранених з Києва - мер Львова

Про це він повідомив УНІАН.

«Сьогодні Львів починає приймати поранених з Києва. Це наша тяжка праця, яку ми повинні якісно організувати, тому що люди бояться в Києві лягати в лікарню. Сьогодні Львів чітко проявив свою позицію, коли ми підтримали всіх тих хлопців, які служать у внутрішніх військах і не хочуть нікуди їхати. Вони попросили людей, щоб заблокували їх. Ця робота чітко ведеться і є розуміння людей, тому що ми всі українці, ми хочемо нормально жити в своїй країні. Дуже багато львів’ян сьогодні поїхало в Київ, вони мають свою позицію, вони її висловлюють, вони не бояться. Тому сьогодні, якщо говорити про дії, їх треба робити», - зазначив Садовий.

Як повідомляв УНІАН, в Києві, на вул. Грушевського, з 19 січня тривають сутички між мітингувальниками та правоохоронцями.

Загалом з 16.00 19 січня на ранок 21 січня київські лікарі надали допомогу 122-м учасникам акцій протесту, у даний час 50 пацієнтів перебувають у стаціонарах лікарень.

20 січня міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що львівські медики виступили з ініціативою приймати на лікування травмованих у сутичках з міліцією у Києві.

„Отримуємо інформацію, що травмовані в сутичках з міліцією в Києві не завжди відчувають безпеку в столичних медичних закладах. Тому львівські медики виступили з ініціативою приймати на лікування до наших лікарень всіх поранених, незалежно від місця проживання”, - зазначив мер Львова.

21 січня заступник голови Київської міської державної адміністрації Віктор Корж заявив, що заклики не користуватися послугами київських лікарень є образливими для медичної спільноти столиці. За його словами, медична допомога постраждалим під час масових акцій в центрі Києва надається цілодобово і в повному обсязі.

Водночас поранений 20 січня у сутичках на вулиці Грушевського кореспондент ВВС Україна Роман Малко розказував, що він пішов до лікарні у супроводі головного редактора видання та ще кількох колег, оскільки йому не радили йти туди одному через інформацію, що людей з Олександрівської лікарні забирає міліція і порушує кримінальні справи.

21 січня, у Києві невідомі викрали громадського активіста Ігоря Луценка. Як написала на своїй сторінці у Facebook активістка Марія Лебедєва, Ігор Луценко на своїй машині привіз до Олександрівської лікарні потерпілого Юрія Вербицького. За даними активістки, Ігоря Луценка викрали разом з потерпілим.

21 січня ввечері Ігор Луценко вийшов на зв’язок і повідомив, що його утримували в полоні, били а потім завезли в ліс за місто і кинули. Зараз Луценко перебуває в клініці "Борис". Що сталося з іншим активістом наразі не відомо.