Мітингувальники влаштували суцільну вогняну стіну на вулиці Грушевського

Як передає кореспондент УНІАН, правоохоронці з водометів намагаються погасити вогнища, але поки що їм це не вдається.

Мітингувальники також постійно виносять нові шини для багаття.

Водночас, триває своєрідна перестрілка між правоохоронцями та мітингуючими: міліція використовує гумові кулі та світлошумові гранати, мітингарі застосовують петарди.

Загальна кількість учасників акції протесту по вулиці Грушевського перевищує 5 тисяч чоловік.