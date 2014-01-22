Мітингувальники влаштували суцільну вогняну стіну на вулиці Грушевського

17:41, 22 січня 2014
Політика
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По вулиці Грушевського, в районі стадіону «Динамо», мітингувальники виклали поперек вулиці по всій довжині багаття з шин, яке в даний момент дуже яскраво горить – фактично, палає вся вулиця.

Митингующие также постоянно выносят новые шины для костра Reuters

Як передає кореспондент УНІАН, правоохоронці з водометів намагаються погасити вогнища, але поки що їм це не вдається.

Мітингувальники також постійно виносять нові шини для багаття.

Водночас, триває своєрідна перестрілка між правоохоронцями та мітингуючими: міліція використовує гумові кулі та світлошумові гранати, мітингарі застосовують петарди.

Загальна кількість учасників акції протесту по вулиці Грушевського перевищує 5 тисяч чоловік.

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