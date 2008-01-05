Луценко проведе колегію у Львові
16:58, 05 січня 2008Політика
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Перелік питань уточнюється
14 січня у Львові відбудеться виїзна колегія Міністерства внутрішніх справ України.
Про це УНІАН повідомили у відділі з питань взаємодії з громадськістю та ЗМІ Головного управління МВС України у Львівській області.
Колегія відбудеться за участю міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА та всіх керівників обласних управлінь Міністерства внутрішніх справ.
Перелік питань, який буде винесено на розгляд колегії, уточнюється, зазначили в ГУМВС.
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