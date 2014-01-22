Силовики спробували відтіснити мітингувальників, сутички відновилися
21:27, 22 січня 2014Політика
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Міліція здійснила чергову спробу розгону мітингувальників на вулиці Грушевського
Протистояння на Грушевського відновилося / REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, після кількох атак із застосуванням світло-шумових гранат міліція спробувала в черговий раз відтіснити мітингувальників.
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Частина людей із задніх рядів, які стоять ближче до готелю «Дніпро», почали тікати, а всі інші згуртувалися і стали чинити опір.
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