Силовики спробували відтіснити мітингувальників, сутички відновилися

Як передає кореспондент УНІАН, після кількох атак із застосуванням світло-шумових гранат міліція спробувала в черговий раз відтіснити мітингувальників.

Читайте такожДень Соборності в Україні: стрільба, перші жертви і невдала спроба діалогу

Частина людей із задніх рядів, які стоять ближче до готелю «Дніпро», почали тікати, а всі інші згуртувалися і стали чинити опір.