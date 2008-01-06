Огризко домовився про зустріч зі своїм французьким колегою

Міністри закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО та Французької Республіки Бернар КУШНЕР домовилися про проведення найближчим часом зустрічі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, про це йшлося у суботу під час телефонної розмови двох міністрів.

Також В.ОГРИЗКО і Б.КУШНЕР обговорили стан та перспективи двостороннього співробітництва між Україною та Францією.