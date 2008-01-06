Огризко домовився про зустріч зі своїм французьким колегою
05:20, 06 січня 2008Політика
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Відбулася телефонна розмова
Міністри закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО та Французької Республіки Бернар КУШНЕР домовилися про проведення найближчим часом зустрічі.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, про це йшлося у суботу під час телефонної розмови двох міністрів.
Також В.ОГРИЗКО і Б.КУШНЕР обговорили стан та перспективи двостороннього співробітництва між Україною та Францією.
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