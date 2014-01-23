ЄС хоче діалогу, а не санкцій щодо України - речник Єврокомісії

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив речник Єврокомісії Олів'є Баї, додавши, що санкції проти третіх країн мають свою специфіку і не мають стосунку до України.

"Ми хочемо залишити якомога більше місця для політичного діалогу і ми закликаємо українську владу долучитися до такого діалогу. І ми би хотіли взяти у цьому участь. Ось чому комісар ЄС Фюле їде до Києва для зустрічей з представниками влади, опозиції та громадянського суспільства", - сказав речник на брифінгу в Єврокомісії.

Читайте такожПольська опозиція вважає, що ЄС зараз не повинен відвертатися від України"Ось чому пріоритетом є діалог, але ми також говоримо про потребу деескалації ситуації. Я не збираюсь зараз перераховувати кроки, але в минулому були вже випадки, коли ми переглядали наші двосторонні відносини з третіми країнами. Проте кожен випадок є окремим і відмінним від України. Я не можу вам навести точних прикладів, але наш пріоритет зараз - не переглядати наші відносини з Україною", - додав Баї.

Як повідомляв УНІАН, у Європейському Союзі заявили про готовність сприяти діалогу української влади та опозиції й направляють до Києва комісара ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефана Фюле та Верховного представника Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон.

Фюле, за повідомленням його офісу, має відвідати Київ 24-25 січня для проведення зустрічей з представниками влади, опозиції та громадянського суспільства.

Ештон, як очікується, поїде до Києва наступного тижня.