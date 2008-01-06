Симоненко в церкву не піде, але кутю з`їсть

У ніч з 6 на 7 січня православні християни відзначатимуть одне з найголовніших свят церковного року - Різдво. Газета "Сегодня" поцікавилася у відомих політиків і "зірок", як вони зустрічатимуть це свято.

Дзвінок журналіста застав лідера комуністів Петра Симоненка на робочому місці в його кабінеті в приміщенні ЦК КПУ в Києві на вулиці Борисоглібській. Напередодні різдвяних свят Петро Миколайович, використовуючи політзатишшя, працює над книгою "Формування влади" і декількома статтями. Свято Різдва останні 20 років для нього частково сумне - 7 січня 1986 року померла його мама Марина Іванівна. "Мама дуже любила це свято. Завжди готувала кутю з маком, родзинками і медом. Саме з такими інгредієнтами мені і зараз подобається її їсти". В гості до Симоненка приїде його молодший син Костянтин і 4-річна онука Лізочка. Петро Миколайович для неї приготував ляльку. "У церкву я не піду. Але я привітав з цим великим християнським святом і митрополита Володимира, і всіх архієреїв Української Православної Церкви".