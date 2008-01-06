Українським спостерігачем сподобалися вибори в Грузії

Українські спостерігачі не зафіксували на дострокових президентських виборах у Грузії істотних порушень, які б поставили під сумнів вільне та демократичне волевиявлення грузинських громадян.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ, інформуючи про роботу Місії України із спостереження за достроковими президентськими виборами в Грузії 5 січня 2008 року.

Українські спостерігачі здійснили моніторинг понад 100 виборчих дільниць у ключових регіонах Грузії: в Аджарії, Кахетії, Квемо-Картлі, Імеретії, Цхінвальському регіоні та Тбілісі.

За попередніми оцінками моніторингу, проведеного українськими спостерігачами, вибори пройшли в спокійній, доброзичливій та конструктивній атмосфері.

На виборчих дільницях був забезпечений належний порядок та організований нормальний процес голосування громадян Грузії. Небажані інциденти та радикальні акції з боку всіх учасників виборчого процесу не були виявлені.

Як відзначили в МЗС, присутність значної кількості спостерігачів від провідних політичних сил Грузії, міжнародних структур та місцевих неурядових організацій створила загальну атмосферу транспарентності, відкритості та унеможливила будь-які спроби фальсифікацій навколо вільного вибору громадян Грузії.

Незважаючи на несприятливі погодні умови, громадяни Грузії в день виборів продемонстрували значну активність.

Конструктивному процесу голосування сприяла в цілому кваліфікована робота представників дільничних виборчих комісій.

На даному етапі винятково важливим для остаточної оцінки результатів президентських виборів у Грузії є проведення чесного та демократичного підрахунку голосів виборців, підкреслили в МЗС, додавши, що в цьому зв’язку Місію спостерігачів України не можуть не турбувати оприлюднені у поспішному порядку результати так званих «екзіт-полів». У даній ситуації, враховуючи те, що деякі з них проводяться невідомими серед авторитетних соціологів псевдоструктурами, зазначені екзіт-поли не можуть вважатися достовірним і неупередженим інструментом оцінки результатів президентських виборів у Грузії, зазначили в МЗС України.

Місія спостерігачів України в тісній координації з Місією БДІПЛ/ОБСЄ здійснює роботу стосовно остаточної оцінки результатів президентських виборів у Грузії.