Саакашвілі запросив президента Польщі на інавгурацію

Михайло Саакашвілі запросив президента Польщі Леха Качиньського до Грузії на президентську інавгурацію. Як повідомили РІА “Новости” в канцелярії голови польської держави, в неділю Лех Качиньський провів телефонну розмову з кандидатом в президенти Грузії Михайлом Саакашвілі.

"Саакашвілі інформував президента Польщі про попередні результати виборів на сьогодні. Згідно з попередніми даними, він (Саакашвілі) одержав 55% голосів, а його супротивник 24%. Саакашвілі повідомив, що, на думку спостерігачів ОБСЄ, суботні президентські вибори в Грузії відповідали більшості міжнародних стандартів", - зазначив співрозмовник агентства.

Михайло Саакашвілі під час телефонної розмови "подякував президентові Польщі за підтримку, а також його візит до Грузії в листопада 2007 року", додав представник канцелярії президента Польщі.

"Саакашвілі запросив Леха Качиньського до Грузії для участі в інавгурації, якщо попередні результати підтвердять його перемогу на президентських виборах. Церемонія (інавгурації) має відбутися в другій половині січня цього року", - повідомили в канцелярії.