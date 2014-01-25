На Грушевського почали з'їжджатися карети швидкої допомоги



Як передає кореспондент УНІАН, дві карети швидкої вже від'їхали від місця сутичок.

З іншого боку барикади, де перебувають співробітнику МВС знову запрацювали водомети, за допомогою яких міліція намагається загасити палаючі шини.

На разі на кількох вибудованих учасниками акцій протесту барикадах перебуває близько тисячі осіб.