Янукович звільнив свого прес-секретаря Чепак

Президент України Віктор Янукович звільнив свого прес-секретаря Дарину Чепак.

Відповідний указ від 25 січня 2014 розміщений на офіційному сайті глави держави. З березня 2011 року Чепак працювала прес-секретарем президента України Віктора Януковича. До переходу в Адміністрацію президента вона працювала журналістом.

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