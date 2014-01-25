Янукович звільнив свого прес-секретаря Чепак
21:12, 25 січня 2014Політика
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Президент України Віктор Янукович звільнив свого прес-секретаря Дарину Чепак.
Місце прес-секретаря Януковича вже вакантне
Відповідний указ від 25 січня 2014 розміщений на офіційному сайті глави держави.
З березня 2011 року Чепак працювала прес-секретарем президента України Віктора Януковича. До переходу в Адміністрацію президента вона працювала журналістом.
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