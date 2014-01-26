В Одесі мітингують на підтримку Майдану, ОДА оточила міліція

Як передає кореспондент УНІАН, на Приморському бульварі, біля пам'ятника Дюку, зібралося, за різними оцінками, до 1 тисячі осіб.

Деякі мітингувальники тримають прапори Євросоюзу та Державні прапори України. Серед тих, хто прийшов на мітинг, багато подружніх пар з маленькими дітьми.

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Наразі на Думській площі біля Приморського бульвару, біля мерії міста (за 200 метрів від Дюка) встановлено металеву огорожу. По периметру будівлі стоять кілька десятків правоохоронців у шоломах. Біля пам'ятника Олександру Пушкіну (навпроти мерії) стоять вантажівки комунальних служб, причепи. Дана техніка, таким чином, перекрила підхід до будівлі мерії. Поряд з огорожею також стоїть і міліцейський автобус.

Як повідомляв УНІАН, вчора в Одесі також відбувся мітинг на підтримку Євромайдану. На Приморський бульвар до пам'ятника Дюку, прийшло понад 800 осіб. Перед ними виступили активісти, які прибули з Києва, а також ті, хто збирається в столицю найближчим часом.