Президент Європарламенту пропонує посередництво ЄС у врегулюванні політичної кризи в Україні

Про це Шульц заявив в інтерв`ю Deutsche Welle.

Президент Європейського парламенту сподівається на те, що влада і опозиція в Україні серйозно підійдуть до пошуків компромісу задля виходу з політичної кризи. На його переконання, добру волю тут мають продемонструвати і президент і опозиція.

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Найкращим виходом із ситуації Шульц назвав створення уряду національної єдності. ”Це в будь-якому разі краще, ніж продовження насильницького протистояння”, - сказав він.

Очільник Європарламенту позитивно згадав про посередницьку роль ЄС під час ”Помаранчевої революції” 2004-го року. Тоді у переговорах брали участь президент Польщі Олександр Квасневський та керівник європейської дипломатії Хав`єр Солана. На думку Шульца, за нинішньої ситуації ”можливо, можна було б спиратися на цю модель”.

Якщо ж дипломатичні потуги не принесуть очікуваних результатів, Шульц вважає доречним говорити про санкції. Серед них, на його думку, найбільш ефективними заходами можуть бути замороження активів членів українського керівництва або ж візові обмеження.