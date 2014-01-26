В Києві мітингувальник захопили одну з будівель Мінюсту - МВС
23:06, 26 січня 2014Політика
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В Києві мітингувальник захопили одну з будівель Мінюсту, яка розташована біля Майдану Незалежності на вул. Городецького.
Про це УНІАН повідомили у столичному главку міліції.
«О 22.38 по спецлініії «102» від охорони будинку Мін`юсту на Городецького надійшло повідомення про спробу його захоплення невідомими. Інформація підтвердилася, наразі будинок захоплено», - повідомили у міліції.
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