В Києві мітингувальник захопили одну з будівель Мінюсту - МВС

Про це УНІАН повідомили у столичному главку міліції.

«О 22.38 по спецлініії «102» від охорони будинку Мін`юсту на Городецького надійшло повідомення про спробу його захоплення невідомими. Інформація підтвердилася, наразі будинок захоплено», - повідомили у міліції.