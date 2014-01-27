Міліція затримала керівника запорізької "Свободи"

Міліція затримала керівника Запорізької організації ВО «Свобода» Віталія Подлобнікова.

Інформацію про затримання Подлобнікова, який є одним із співорганізаторів запорізького Майдану, УНІАН офіційно підтвердили у ВЗГ ГУ МВС України в Запорізькій області.

«Віталія Подлобнікова справді затримано в рамках досудового слідства за відкритим 26 січня слідчим слідчого управління ГУМВС України в Запорізькій області провадженням. Відомості в ЄРДР внесено за ч.1 ст. 15, ч.1 ст. 341 КК України - (замах на захоплення державних або громадських будівель чи споруд)", - повідомили в міліції.

Санкція цієї статті передбачає обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

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Як повідомляв УНІАН, 26 січня на площі перед будівлею Запорізької ОДА пройшов мітинг за участю понад 3 тисяч людей, які вимагали люстрації центральної та місцевої влади. Після повідомлення губернатора, що свій пост він не покине і з ПР не вийде, учасники акції протесту спробували проникнути в будівлю ЗОДА. За словами мітингувальників, з будівлі їм на голови полетіли пакети, які вибухали, у відповідь з натовпу полетіло каміння в будівлю ЗОДА. Міліція відтіснила учасників майдану від будівлі ОДА і відкрила провадження за фактом спроби захоплення адмінбудівлі. Увечері співробітники міліції, за спинами яких, за словами учасників Майдану, йшли люди спортивного вигляду в цивільному з палицями, витіснили людей з площі. За даними запорізьких ЗМІ, багато кого, в тому числі й журналістів, було при цьому побито і затримано. Тих, хто зміг втекти, силовики відловлювали у дворах.

Згідно з даними міліції, в результаті сутичок постраждало 12 осіб, затримано - 46.