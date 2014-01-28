Луценко: беркутівці отримують три тисячі за спійманого революціонера

Представники 14 посольств змогли побачити позиції міліції, "Беркута", чим вони озброєні і в яких умовах перебувають, передає ТСН.

Міліція поскаржилася на важкі умови, на холод і запевнила дипломатів, що не використовує вогнепальної зброї, а користується лише тими спецзасобами, які їм дозволяє закон.

"Нам видають гумові боєприпаси. І ризикувати, щоб потім сказали, що ми щось порушили, не дай Бог, когось вбили з цієї зброї... Є штатні боєприпаси, вони досить ефективні, так що нам достатньо цих патронів", - запевнив співробітник "Беркута", який приховував обличчя за маскою.

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У той же час щодо боєприпасів і снайперів, які цілять у людей, журналісти поспілкувалися з екс-міністром внутрішніх справ.

Юрій Луценко запевняє, що стріляють не росіяни, а "свої" беркутівці, за що отримують чималі гонорари.

"Мені як екс-міністру надзвичайно важко це говорити, але "Беркут" дійсно перетворили за ці три роки в реальне "СС-Беркут". Вони дійсно отримують в день $ 500 за стояння і тисячу за снайперську роботу проти своїх людей. Вони дійсно отримують три тисячі за спійманого революціонера", - заявив Луценко.

Як повідомили раніше ЗМІ, Кабмін збільшить чисельність "Беркута" та "Грифона" у 6 разів.