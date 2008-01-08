Чим займаються депутати у різдвяні дні

З 8 по 12 січня народні депутати працюють у комітетах та фракціях парламенту, повідомили УНІАН в Інформаційному управлінні апарату Верховної Ради України.

Станом на 8 січня у комітетах ВР на розгляді знаходиться 174 законопроекти. Найбільше опрацьовується законопроектів у комітетах: з питань економічної політики – 31, з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування – 21, з питань аграрної політики та земельних відносин – 20.

У комітетах також знаходяться законопроекти, до яких комітети мають подати свої пропозиції. Зокрема, комітет з питань правової політики готує пропозиції до 35 проектів, з питань економічної політики - до 32, з питань європейської інтеграції – до 28, з питань бюджету – до 23.

На засіданнях комітетів цього тижня розглядатимуться законопроекти, рішення щодо яких Верховна Рада ухвалюватиме на пленарному тижні 15-18 січня.