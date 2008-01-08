Тимошенко замінила Зайчука на свою людину

Олексія ЗАРУДНОГО призначено головою правління Пенсійного фонду України.

Як повідомляється на офіційному веб-порталі ПФУ, О.ЗАРУДНОГО призначено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2007 р.

Довідка УНІАН. О.ЗАРУДНИЙ працював у Пенсійному фонді України з 1991 року по 1994 рік та з 1996 року по 2006 рік. З 2002 р. працював заступником голови правління ПФУ.

У 2007 році був обраний народним депутатом України від Блоку Юлії Тимошенко.

О.ЗАРУДНИЙ змінив на посаді голови правління ПФУ Бориса ЗАЙЧУКА, який очолював фонд з січня 1996 року.