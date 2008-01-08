Гриценко написав Тимошенко лист про дві проблеми

Голова парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО пропонує прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО невідкладно вирішити питання щодо організації робіт з утилізації надлишкових ракет і боєприпасів.

Про це УНІАН повідомили у прес-офісі голови комітету.

А.ГРИЦЕНКО вважає, що на сьогодні головними є дві проблеми. Перша – це недостатні кошти, передбачені бюджетом на виконання робіт з утилізації.

“Виділених Мінпромполітики і Національному космічному агентству України (НКАУ) коштів достатньо для утилізації у 2008 році лише 11,5 тис. тонн боєприпасів, і це при тому, що на арсеналах Збройних Сил уже накопичено понад 700 тис. тонн небезпечних ракет і боєприпасів”, - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

Він пропонує уряду при підготовці змін до бюжету-2008 суттєво збільшити видатки на утилізацію.

А.ГРИЦЕНКО упевнений, що профільний комітет і ВР в цілому підтримають таку пропозицію уряду.

За словами голови комітету, друга проблема – це не вирішене новопризначеним урядом питання координації робіт з утилізації.

“У нинішньому складі Кабміну немає профільного віце-прем’єра, який би очолив Комісію з координації робіт з утилізації непридатних та надлишкових ракет, боєприпасів і вибухових речовин”, - підкреслив А.ГРИЦЕНКО.

Він нагадав, що така комісія діяла у попередньому складі уряду і саме вона координувала дії Міноборони, Мінпромполітики, НКАУ і підпорядкованих їм підприємств спецхімії, на яких утилізують боєприпаси.

А.ГРИЦЕНКО пропонує Ю.ТИМОШЕНКО невідкладно внести на розгляд ВР кандидатуру віце-прем’єра, який би очолив таку комісію. Іншим можливим варіантом він вважає покладання функцій координації питань утилізації на першого віце-прем’єра, але це питання має вирішити Уряд так, як він вважає більш ефективним.

Відповідні пропозиції від Комітету з питань національної безпеки і оборони А.ГРИЦЕНКО виклав у листі на ім’я Ю.ТИМОШЕНКО від 29 грудня 2007 року.