США закликають Януковича сформувати проєвропейський Кабмін

Про це повідомляє прес-служба Білого дому за підсумками другої за останню добу телефонної розмови між віце-президентом США Джо Байденом і президентом України Віктором Януковичем, пише РИА Новости.

"Віце-президент вітає досягнутий сьогодні прогрес і закликав президента Януковича без зволікань підписати рішення парламенту скасувати деякі з законів 16 січня", - йдеться в повідомленні.

Байден також закликав Януковича працювати з опозицією, щоб шукати компроміс і мирне розв'язання протистояння.

"Це передбачає закон про амністію і (створення) нового уряду, який зможе добитися політичної єдності, заслужити довіру українського народу і повести Україну в європейському напрямку, зміцнюючи демократичні інститути і проводячи необхідні для економічного процвітання реформи", - зазначили в Білому домі.