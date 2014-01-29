Активісти, які штурмували Черкаську ОДА, будуть платити за її ремонт

Фінансування відновлення будівлі Черкаської облдержадміністрації після двох штурмів відбуватиметься з трьох джерел, серед яких – кошти засуджених за штурм ОДА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції 28 січня повідомив журналістам голова Черкаської облдержадміністрації Сергій Тулуб.

За його словами, сума збитків наразі обраховується, джерелом відшкодування стануть кошти, виділені на відзначення 60-річчя з дня утворення області. Друге джерело – це рішення депутатів облради на сесії. Якщо депутати вважатимуть за необхідне і знайдуть джерело, а частину збитків компенсують самі винуватці. Всього на сьогодні затримано 66 осіб. Щодо 41 особи – вже прийняті рішення, справи 14 осіб ще розглядається, інші 8 перебувають під домашнім арештом.

Читайте такожЧеркаські суди арештували понад 40 учасників штурму ОДА - прокуратура

"Учасники штурму пошкодили майно. Суд ухвалює рішення, і за їхній рахунок, всім пропорційно, – зазначив Тулуб. - Зараз комісія працює над цим, сума збитків обраховується, і днями буде офіційно представлена в прокуратуру, суди. Скільки там буде: мільйон, два, три мільйони… Оце кожному розкладуть. Скільки там людей? Сорок? От на сорок осіб і розкладуть пропорційно. І кожен буде сплачувати," - сказав голова облдержадміністрації.

Також Тулуб висловив вдячність працівникам облдержадміністрації за те, що не зважаючи на кризову ситуацію, усі лишилися на своїх робочих місцях, та пообіцяв у найкоротший термін відновити будівлю та привести діяльність облдержадміністрації в колишній режим.

Також збитки від штурму Черкаської облдержадміністрації порахували у КП «Дирекція парків», яке опікується сквером біля облради.

Як розповіли кореспонденту УНІАН у КП «Дирекція парків», із майна підприємства мітингувальники зробили барикади. Частину розтрощених урн і лавок позакидали у вікна облдержадміністрації. Іншу частину – спалили у вогнищах біля ОДА. За підрахунками КП, збитки становлять близько 110 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, у Черкасах 23 січня ввечері активісти намагалися захопити приміщення ОДА, однак їм завадили правоохоронці. Після того, як потрапити в обладміністрацію не вдалося, мітингувальники перейшли до входу до приміщення облради, яке знаходиться у будівлі облдержадміністрації, але з іншого боку, і без будь-якого спротиву виламали двері й увірвалися в приміщення. Близько 23.00 працівники міліції звільнили приміщення облради від мітингувальників.

За фактом вчинених кримінальних правопорушень слідчим відділом Соснівського райвідділу міліції відкрито кримінальні провадження.

Збитки від штурму черкаського Будинку рад, за попередніми даними, становлять декілька мільйонів гривень.

25 січня районними судами Черкаської області задоволено клопотання слідчих про обрання запобіжних заходів стосовно 48 осіб, які підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 341 Кримінального кодексу України (масові заворушення, захоплення державних будівель).

27 січня вночі у Черкасах невідомі особи провели другу спробу захоплення будівлі Черкаської ОДА. Перед цим на Соборну площу приїхали учасники столичного Автомайдану. На захист будівлі вибігли бійці «Беркуту», які розігнали активістів Автомайдану. Затримано 19 осіб.