У Кременчуці мітингувальники намагалися захопити мерію

Як передає кореспондент УНІАН, група активістів прийшла до мерії, вирішила увійти до адмінбудівлі і взяти її під свою охорону.

Проти таких дій просив утриматися віце-мер Віктор Калашник. Проте мітингувальники його не послухали і спробували пройти всередину будівлі. Дорогу їм перегородила міліція. Почалися тиснява і опір. У результаті одні двері в мерії були вибиті.

До адмінбудинку приїхав мер Кременчука Олег Бабаєв. Він почав переговори з активістами Майдану і Народної Ради.

У результаті переговорів було вирішено, що завтра, 27 січня, на прохання мітингувальників збереться позачергова сесія міськради. Її планується провести на площі Незалежності. На сесії планується розглянути звернення до Президента Віктора Януковича та уряду з вимогою відставки.

Читайте такожУ Сумах мітингувальники захопили Будинок радПід час переговорів мер Кременчука Бабаєв і голова кременчуцької громадської організації «Майдан» Володимир Пилипенко домовилися, що в будівлі мерії залишиться кілька активістів організації, а також 2 депутати від опозиції і кілька громадських активістів, які стежитимуть за порядком.

Після цього мітингувальники висунули вимогу, щоб адмінбудівлю звільнила міліція. Бабаєв почав вести переговори, і незабаром міліція залишила будівлю через запасний вихід.