Ющенко вважає, що зимові канікули для депутатів - це аморально

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає Верховну Раду не йти на зимові канікули.

Як повідомляє прес-служба Президента, глава держави надіслав офіційного листа голові Верховної Ради України Арсенієві ЯЦЕНЮКУ, в якому звернувся до парламенту з пропозицією не проводити зимових канікул.

На думку В.ЮЩЕНКА, кількатижневий відпочинок лише нещодавно сформованої Верховної Ради недоцільний, а з огляду на низку невідкладних завдань перед владою, вирішення яких чекає все суспільство, – аморальний. Тому В.ЮЩЕНКО пропонує народним депутатам “на ділі підтвердити готовність працювати на благо народу і не переривати свою законотворчу діяльність”.

Президент вважає, що на його заклик повинні відгукнутися всі представлені у парламенті політичні сили, які називають себе відповідальними та послідовними у своїй турботі за долю простих людей.

Водночас глава держави наголосив, що активну позицію у цьому питанні має зайняти демократична більшість у парламенті, яка сформувала новий склад Кабінету міністрів. «Коаліція та уряд взяли на себе серйозні зобов’язання, тому будь-яка пауза у їхньому втіленні здатна викликати несприятливі наслідки, підірвати довіру громадськості до проголошених цілей, віру в їхню досяжність. Зрештою, люди не зрозуміють, чому тоді, коли вся країна працює, виняткова каста недоторканних байдикує. Новорічних і Різдвяних свят цілком достатньо, щоб депутати освіжили власні сили», – зазначив В.ЮЩЕНКО.

Згідно з пропозицією Президента, наступна сесія Верховної Ради шостого скликання має відкритися не в лютому, а 22 січня, тобто наступного вівторка після закриття першої сесії.

Президент підтвердив готовність виступити зі щорічним посланням до парламенту, в якому будуть окреслені головні напрямки розвитку країни на цей рік і подальшу перспективу. «В нинішніх умовах влада не може дозволити собі ані найкоротшого тайм-ауту. Депутатами стають не для того, щоб після двох-трьох голосувань брати перерву. Відмовою від цих зимових канікул Верховна Рада засвідчить нову мотивацію і якість своєї роботи», – резюмував В.ЮЩЕНКО.

Як відомо, відповідно до Конституції України, наступна сесія Верховної Ради України має розпочатись у перший вівторок лютого.