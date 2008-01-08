Томенко вважає, що Балога зробив Ющенку ведмежу послугу
Нардеп коментує пропозицію Президента
Народний депутат, член фракції БЮТ Микола ТОМЕНКО підтримує пропозицію Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо необхідності, аби Верховна Рада не робила перерви у своїй законотворчій діяльності.
Про це він заявив сьогодні у коментарі кореспонденту УНІАН.
“Я підтримую пропозицію Президента, оскільки вважаю, що парламенту варто активніше працювати”, - сказав М.ТОМЕНКО.
Водночас депутат висловив стурбованість відносно ”правової безграмотності апарату глави держави”. М.ТОМЕНКО нагадав, що, згідно з пропозицією Президента, наступна сесія Верховної Ради шостого скликання має відкритися не у лютому, а 22 січня, тобто наступного вівторка після закриття першої сесії. При цьому депутат наголосив, що згідно зі статтею 83 Конституції України чергові сесії Верховної Ради України починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року. “Якщо діяти відповідно до Конституції та законодавства, Верховна Рада може продовжити свою роботу у рамках першої сесії”, - сказав М.ТОМЕНКО. Виходячи з цього, наголосив він, парламент міг би не закривати першу сесію 18 січня, а й наступного тижня працювати у пленарному режимі. “Очевидно, апарат Президента зробив ведмежу правову послугу главі держави, оскільки Конституція чітко визначає, коли відкриваються чергові сесії”, - додав М.ТОМЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, Президент України В.ЮЩЕНКО надіслав офіційного листа голові Верховної Ради України Арсенієві ЯЦЕНЮКУ, в якому звернувся до парламенту з пропозицією не проводити зимових канікул.
Згідно з пропозицією Президента, наступна сесія Верховної Ради шостого скликання має відкритися не в лютому, а 22 січня, тобто наступного вівторка після закриття першої сесії.
На думку В.ЮЩЕНКА, кількатижневий відпочинок лише нещодавно сформованої Верховної Ради недоцільний, а з огляду на низку невідкладних завдань перед владою, вирішення яких чекає все суспільство, – аморальний. Тому В.ЮЩЕНКО пропонує народним депутатам “на ділі підтвердити готовність працювати на благо народу і не переривати свою законотворчу діяльність”.