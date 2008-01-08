Томенко вважає, що Балога зробив Ющенку ведмежу послугу

Народний депутат, член фракції БЮТ Микола ТОМЕНКО підтримує пропозицію Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо необхідності, аби Верховна Рада не робила перерви у своїй законотворчій діяльності.

Про це він заявив сьогодні у коментарі кореспонденту УНІАН.

“Я підтримую пропозицію Президента, оскільки вважаю, що парламенту варто активніше працювати”, - сказав М.ТОМЕНКО.

Водночас депутат висловив стурбованість відносно ”правової безграмотності апарату глави держави”. М.ТОМЕНКО нагадав, що, згідно з пропозицією Президента, наступна сесія Верховної Ради шостого скликання має відкритися не у лютому, а 22 січня, тобто наступного вівторка після закриття першої сесії. При цьому депутат наголосив, що згідно зі статтею 83 Конституції України чергові сесії Верховної Ради України починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року. “Якщо діяти відповідно до Конституції та законодавства, Верховна Рада може продовжити свою роботу у рамках першої сесії”, - сказав М.ТОМЕНКО. Виходячи з цього, наголосив він, парламент міг би не закривати першу сесію 18 січня, а й наступного тижня працювати у пленарному режимі. “Очевидно, апарат Президента зробив ведмежу правову послугу главі держави, оскільки Конституція чітко визначає, коли відкриваються чергові сесії”, - додав М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Президент України В.ЮЩЕНКО надіслав офіційного листа голові Верховної Ради України Арсенієві ЯЦЕНЮКУ, в якому звернувся до парламенту з пропозицією не проводити зимових канікул.

Згідно з пропозицією Президента, наступна сесія Верховної Ради шостого скликання має відкритися не в лютому, а 22 січня, тобто наступного вівторка після закриття першої сесії.

На думку В.ЮЩЕНКА, кількатижневий відпочинок лише нещодавно сформованої Верховної Ради недоцільний, а з огляду на низку невідкладних завдань перед владою, вирішення яких чекає все суспільство, – аморальний. Тому В.ЮЩЕНКО пропонує народним депутатам “на ділі підтвердити готовність працювати на благо народу і не переривати свою законотворчу діяльність”.