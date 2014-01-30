В мережі з'явилося фото побитого Булатова

За попередньою інформацією один із лідерів руху Автомайдану Дмитро Булатов знайшовся.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат України Юрій Стець.

"Попередня інформація, Булатов знайшовся!!! Ніби живий!!! Поки все.... Буду інформувать...", - спочатку написав він.

"Мені, та на 5-ий канал, подзвонив працівник одного з міністерств. Та підтвердив цю інформацію… Цю інформацію я повідомив журналістам 5-ого та іншим колегам, з тих, кому міг повідомити подробиці не по телефону…Джерело вказало, що разом з журналістами вже їдуть на місце звідки був телефонний дзвінок, голос схожий на голос Дмитра... Поки все…" - написав згодом депутат.

Нагадаємо, один із лідерів руху Автомайдан Дмитро Булатов, який не раз виступав перед Євромайданом зі сцени та підтримував діяльність протестувальників, безслідно зник. Востаннє він виходив на зв'язок 22 січня.