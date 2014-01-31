На адвоката дніпропетровських протестувальників напали невідомі

Інформацію про це підтвердив сам адвокат, повідомляє Радіо Свобода.

За словами Кульбача, коли він на власному автомобілі приїхав у четвер в район приватного сектора, прилеглого до проспекту Воронцова, до нього підійшли двоє чоловіків міцної статури в цивільному, схожих, як він каже, на переодягнених правоохоронців, й попросили пред’явити документи.

Коли адвокат відкрив дипломат, щоб дістати портмоне, один з чоловіків вихопив з-під одягу трубу і вдарив адвоката по голові. Другий у цей час дістав ніж.

Як розказує потерпілий, кров відразу залила йому обличчя, але від другого удару він встиг ухилитися, при цьому з відкритого дипломата зміг дістати пістолет, що стріляє гумовими кулями. Побачивши зброю, обидва нападники зникли. Адвокат сам дістався до лікарні, де в нього діагностували черепно-мозкову травму й наклали шви.

Сергій Кульбач офіційно захищає затриманих за масові заворушення біля облдержадміністрації 26 січня.

За повідомленням міліції, Амур-Нижньодніпровський райвідділ міліції порушив кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України – "хуліганство з заподіянням тілесних ушкоджень".