США закликали Київ створити комісію для розслідування порушень прав людини

03:39, 31 січня 2014
Політика
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США вважають, що влада України повинна заснувати комісію для розслідування порушень прав людини в ході кризи в країні

сша / zr.ru

Про це заявила журналістам представник держдепу Джен Псакі, повідомляє РИА Новости.

За її словами, держсекретар США Джон Керрі у телефонній розмові з лідерами української опозиції висловив підтримку євроінтеграції України і закликав до мирного врегулювання кризи

"Держсекретар підкреслив стурбованість повідомленнями про порушення прав людини, про зникнення і вбивства людей, і зазначив, що США закликають український уряд створити комісію для розслідування цих злочинів і притягнення винних до відповідальності", - сказала Псакі.

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