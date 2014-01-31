США закликали Київ створити комісію для розслідування порушень прав людини
03:39, 31 січня 2014Політика
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США вважають, що влада України повинна заснувати комісію для розслідування порушень прав людини в ході кризи в країні
США закликали Київ створити комісію для розслідування порушень прав людини / zr.ru
Про це заявила журналістам представник держдепу Джен Псакі, повідомляє РИА Новости.
За її словами, держсекретар США Джон Керрі у телефонній розмові з лідерами української опозиції висловив підтримку євроінтеграції України і закликав до мирного врегулювання кризи
"Держсекретар підкреслив стурбованість повідомленнями про порушення прав людини, про зникнення і вбивства людей, і зазначив, що США закликають український уряд створити комісію для розслідування цих злочинів і притягнення винних до відповідальності", - сказала Псакі.
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