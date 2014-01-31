США закликали Київ створити комісію для розслідування порушень прав людини

Про це заявила журналістам представник держдепу Джен Псакі, повідомляє РИА Новости.

За її словами, держсекретар США Джон Керрі у телефонній розмові з лідерами української опозиції висловив підтримку євроінтеграції України і закликав до мирного врегулювання кризи

"Держсекретар підкреслив стурбованість повідомленнями про порушення прав людини, про зникнення і вбивства людей, і зазначив, що США закликають український уряд створити комісію для розслідування цих злочинів і притягнення винних до відповідальності", - сказала Псакі.