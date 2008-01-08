Богатирьова їла кутю в компанії Тимошенко і Балоги - ЗМІ

Святвечір перед Різдвом Президент України Віктор ЮЩЕНКО та його дружина Катерина провели у комплексі "Лісова пісня" неподалік резиденції "Гута" на Івано-Франківщині у компанії відомих політиків.

Про це пише газета "Україна молода" у номері, що вийде у середу, 9 січня.

За даними видання, за столом із пісними стравами сиділи, зокрема, прем’єр Юлія ТИМОШЕНКО, секретар Ради національної безпеки та оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА і глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА.

Крім того, були голова Конституційного Суду України Андрій СТРИЖАК, лідер фракції "Наша Україна — Народна самооборона" В’ячеслав КИРИЛЕНКО, голова Київської обласної державної адміністрації Віра УЛЬЯНЧЕНКО та керівник Державного управління справами Ігор ТАРАСЮК.

Газета відзначає, що для Р.БОГАТИРЬОВОЇ це була "перша приватна вечірка у компанії помаранчевих", до того ж цього дня секретарка РНБО відзначала свій 55-річний ювілей.

За інформацією видання, яке цитує “Українська правда”, Р.БОГАТИРЬОВА розповіла присутнім про причини її переходу з табору "регіоналів" на бік Президента. Водночас газета не уточнює, що саме сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

"Як інформують джерела в оточенні Президента, на вечірці панувала приємна, дружня атмосфера. Приязним було також спілкування Віктора БАЛОГИ та Юлії ТИМОШЕНКО. Пані Юлія насамкінець красно дякувала ЮЩЕНКОВІ за організацію такого теплого свята, а пані Раїса говорила про подальше "порозуміння й об’єднання", - пише "Україна молода".

Крім того, біля "Лісової пісні" було розпалено вогнище, яке В.КИРИЛЕНКО назвав "повстанським".

Біля ватри виступив також різдвяний вертеп, який виконав для Президента і його гостей кілька обрядових пісень.