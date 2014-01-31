Amnesty International вимагає негайно розслідувати справу Булатова

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вимагає негайно розслідувати «варварський акт» викрадення та катування лідера Автомайдану Дмитра Булатова.

Про це йдеться на сайті організації.

"Українська влада повинна негайно розпочати розслідування справи Дмитра Булатова і притягнути до відповідальності тих, хто скоїв цей варварський злочин проти відомого організатора протестів", - наголосив директор регіональної програми Amnesty International у Європі та Центральній Азії Джон Дальхузен.

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Як повідомляв УНІАН, 23 січня активісти Автомайдану заявили про зникнення Булатова. Пізніше у Відділі зв'язків з громадськістю ГУМВД України в м. Києві повідомили, що дружина Булатова через свого адвоката написала в міліцію заяву про зникнення чоловіка.

Булатова знайшли 30 січня в селі Вишеньки Бориспільського району Київщини. Зараз він перебуває у столичній клініці «Борис». За словами друзів Булатова, невідомі зловмисники тиждень катували чоловіка, не давали йому їжі та намагалися довідатися, хто фінансує Автомайдан.

Міліція розглядає дві версії - викрадення Булатова для отримання грошових коштів та інсценування викрадення з метою вчинення провокацій, які б викликали в суспільстві негативне сприйняття.

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