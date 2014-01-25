Автомайдан обіцяє $10 тисяч за інформацію про зниклого Булатова

"Автомайдан офіційно оголошує винагороду 10000 $ тому, чия інформація допоможе знайти Дмитро Булатов і врятувати йому життя. Прошу всі телеканали розмістити його фото і дати редакційні телефони для зв'язку. Чутки чи "одна бабка сказала" ми не сприймаємо. Тільки, хто особисто бачив, знає або є якась фіксація. Також звертаємося до тих, хто стоїть за можливим викраденням. Ми в будь-якому випадку дізнаємося, хто за цим стоїть і знайдемо. Дай Бог, щоб Діма був у доброму здоров'ї і нам не довелося призначати винагороду за інші речі", - сказано у заяві, яку розмістив на своїй сторінці у Facebook Олексій Гриценко.