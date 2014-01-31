Наступного тижня Ештон знову приїде у Київ
23:33, 31 січня 2014Політика
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Глава дипломатії Євросоюзу Керін Ештон знову відвідає Київ наступного тижня, щоб сприяти вирішенню кризової ситуації в Україні
Керін Ештон знову відвідає Київ наступного тижня / Фото : REUTERS
Про це йдеться в її заяві, пише РІА Новости.
"Ситуація в Україні викликає глибоке занепокоєння, я повернуся до Києва наступного тижня від імені Європейського Союзу", - заявила Ештон.
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Глава дипломатії ЄС перебувала у Києві у вівторок і в середу, вона провела переговори з президентом країни Віктором Януковичем, лідерами опозиції та громадянського суспільства.
В п'ятницю вона знову зустрілася з представниками української опозиції в Мюнхені, однак комюніке не уточнюється, з ким саме.
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