Наступного тижня Ештон знову приїде у Київ

Про це йдеться в її заяві, пише РІА Новости.

"Ситуація в Україні викликає глибоке занепокоєння, я повернуся до Києва наступного тижня від імені Європейського Союзу", - заявила Ештон.

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Глава дипломатії ЄС перебувала у Києві у вівторок і в середу, вона провела переговори з президентом країни Віктором Януковичем, лідерами опозиції та громадянського суспільства.

В п'ятницю вона знову зустрілася з представниками української опозиції в Мюнхені, однак комюніке не уточнюється, з ким саме.