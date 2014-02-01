У Перу пройшла акція солідарності з Євромайданом

Як повідомляє «5 канал», більше десятка осіб в українських національних костюмах і з українською символікою зібралися в одній з будівель Конгресу в Лімі для того, щоб проявити солідарність з акціями протесту в Україні.

Активісти тримали в руках транспаранти з написами «Україну не зламати», «Ми з вами», «Разом і до кінця» та іншими українською та іспанською мовами.

При цьому в офіційній групі «Перу за Євромайдан» в Facebook повідомляється, що активісти мають намір провести ще не одну акцію підтримки Євромайдану в Лімі.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада 2013 року Кабінет міністрів України вирішив призупинити роботу над підписанням Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Заплановане на кінець листопада підписання угоди на саміті у Вільнюсі не відбулося, що викликало акції громадянського протесту по всій країні.

У ніч з 29 на 30 листопада спецпідрозділ «Беркут» розігнав акцію на підтримку євроінтеграції на Майдані Незалежності в Києві, що спровокувало наймасштабніші акції громадянського протесту в історії України за участю більш як півмільйона чоловік у столиці та проведення мітингів у інших великих містах країни.

Черговий сплеск акцій протесту стався 19 січня, коли на вул. Грушевського почалися зіткнення між активістами Майдану і бійцями спецпідрозділу МВС «Беркут». В результаті сотні людей були поранені, є загиблі. Громадянські акції протесту в Києві та регіонах тривають.

Починаючи з листопада, акції підтримки українського Євромайдану відбулися в десятках міст світу.