Штаб національного спротиву назвав безпечні місця для паркування автівок активістів
З огляду на велику кількість фактів підпалу автомобілів активістів Євромайдану і Автомайдану, Штаб національного спротиву назвав безпечні місця для паркування автівок активістів.
Про це повідомляє прес-центр Штабу національного спротиву.
"Руками найманих і звезених до Києва "тітушок" і бойовиків влада вже кілька днів проводить організовану диверсійну роботу проти автомобілів і майна активістів Євромайдану та Автомайдану у Києві. Тим часом, ми пропонуємо активістам зберігати свої автомобілі у визначених місцях, де буде здійснюватися їх охорона", - сказано у повідомленні.
У Штабі навели перелік таких місць: Барикада біля КМДА (з обох боків), Площа перед КМДА, Тротуар вздовж площі біля КМДА, У районі барикади на Прорізній.
"Перепустки для паркування можна отримати у комендатурі КМДА та штабі Автомайдану (Український дім). Перепустки видаються цілодобово", - розповіли у Штабі.