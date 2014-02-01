Штаб національного спротиву назвав безпечні місця для паркування автівок активістів

Про це повідомляє прес-центр Штабу національного спротиву.

"Руками найманих і звезених до Києва "тітушок" і бойовиків влада вже кілька днів проводить організовану диверсійну роботу проти автомобілів і майна активістів Євромайдану та Автомайдану у Києві. Тим часом, ми пропонуємо активістам зберігати свої автомобілі у визначених місцях, де буде здійснюватися їх охорона", - сказано у повідомленні.

У Штабі навели перелік таких місць: Барикада біля КМДА (з обох боків), Площа перед КМДА, Тротуар вздовж площі біля КМДА, У районі барикади на Прорізній.

"Перепустки для паркування можна отримати у комендатурі КМДА та штабі Автомайдану (Український дім). Перепустки видаються цілодобово", - розповіли у Штабі.