Кличко вважає заклики до федералізації України шляхом до її знищення



Про це заявив лідер ”УДАРу” Віталій Кличко у коментарі журналістам на Майдані, передає прес-служба партії.

«Розмови про можливість федералізації - це провокація. І ми повинні зробити все, щоби такі «ідеї» не мали шансів на втілення. Федералізація України - це шлях до її знищення. І ті, хто закликають ставати на цей шлях, - це люди, які працюють проти України. Їх не можна назвати українцями», - наголосив Кличко.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо нібито наявності радикалів на Майдані, лідер ”УДАРу” зазначив, що влада намагається навісити ярлик радикала кожному, хто вийшов протестувати, і хто не згоден з режимом Януковича.

”Як можуть бути сотні тисяч людей, мільйони українців радикалами?! Це навмисно спланована провокація - показати нібито на Майдані зібралися люди радикально налаштовані. На Майдан вийшли люди, які не хочуть жити в умовах тотальної корупції і беззаконня, зневаги до своїх прав. У них є два варіанти: або боротися, або, як їм ”пропонує” влада - у тюрму”, - сказав Кличко.

Він також зауважив, що опозиція робитиме все для того, щоби не допустити ескалації ситуації в Україні, і продовжуватиме переговори з владою.

”А щоби не було різних тлумачень змісту цих переговорів, ми пропонуємо щоб вони відбувалися за участі представників міжнародної спільноти”, - підкреслив Кличко.