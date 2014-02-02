У Дніпропетровську «антимайданівці» побили блогера у касці з "петриківським розписом"

Про це повідомив сам Клімов, пише "Радіо Свобода".

За його словами, 2 лютого, коли він йшов сквером, де відбувався мітинг на підтримку влади та зробив кілька фото, на нього напали невідомі у цивільному з георгіївськими стрічками та силоміць затягли до намету.

Клімов розповідає, що там йому погрожували, намагались відібрати фотокамеру, коли ж не віддав – побили до крові.

"Минулої неділі під час подій біля облдержадміністрації я вів твіттер-репортаж зі своїм фотоапаратом, я знімав обидві сторони, мене ніхто не чіпав, ніхто не затримував, я працював, як громадський журналіст, все знімав на відео. Сьогодні ці молодики мені сказали: "Ти засвітився у нас на відео, ми все про тебе знаємо, чого ти приперся у своїй касці". Вони були налаштовані дуже агресивно, матюкались, намагались залякати, били", - зазначив Клімов.

Внаслідок сутички з "антимайданівцями" у блогера - синець під оком, гематома на нозі, відбитий зуб, розсічене обличчя.

Після інциденту побитого активіста доправили до Кіровського райвідділу міліції як затриманого "до з’ясування обставин", потім його визнали потерпілим.

Разом з тим, за словами Клімова, від імені нападників йому пропонували гроші на лікування та хімчистку, однак він відмовився.