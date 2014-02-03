Фюле: " Євросоюз повинен пообіцяти Україні перспективу вступу

Таку думку, як повідомила в неділю брюссельська інтернет-газета EUobserver, висловив єврокомісар з питань розширення і політики сусідства Штефан Фюле на полях Мюнхенській конференції з безпеки, передає ИТАР-ТАСС.

"Якщо ми серйозно маємо намір допомогти Україні та іншим країнам колишнього Радянського Союзу перетворитися, то Угода про асоціацію має бути лише першим кроком з нашого боку", - наводить видання слова єврокомісара.

"Ми не зможемо допомогти цим країнам без використання найпотужнішого інструменту - розширення, - продовжив він. - Не можна просто запропонувати їм Угода про асоціацію з ЄС і сказати при цьому, що вона ніколи не дасть їм можливість стати членом Євросоюзу. ЄС має бути більш рішучим".

В 50-й Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбулася у минулі вихідні, взяли участь близько 20 глав держав і урядів, понад 50 міністрів закордонних справ і оборони, представники ділових та наукових кіл, правозахисних організацій зі всього світу.

Головними темами форуму стали врегулювання конфлікту в Сирії і політичного протистояння в Україні, а також ситуація навколо ядерної програми Ірану.