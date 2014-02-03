Яценюк розповів про плани і реформи опозиції

Про це в інтерв'ю 5 каналу заявив лідер фракції Батьківщина Арсеній Яценюк, пише Українська правда.

"Пакет реформ, під який залучатимуться кошти, передбачає низку трансформацій. Перше – країні потрібна політична стабілізація. У країні, яка фактично претендувала на членство в ЄС – під підкриттям влади викрадають, вбивають людей, нападають на журналістів", - заявив Яценюк.

За його словами, політична стабілізація передбачає внесення змін до Конституції.

"В Україні має бути парламент, який має повноваження, призначає уряд і дає квиток легітимності тим, хто представляє народ України на міжнародній арені", - зазначив він.

Говорячи про економічні реформи, Яценюк виділив ключову з них –демонополізацію.

"Зараз все в країні монополізовано. Ми хочемо, щоб в Україні розвивався бізнес, а не так, що фактично декілька людей володіють всією економікою", - заявив він.

Друге питання, за словами Яценюка – енергетика.

"Україна начебто отримала газову знижку від Росії, але ми бачимо, що це – політична знижка. Фактично Росія придумала такий механізм, як не пустити Україну до Європи…. В Україні вистачає власних джерел, щоб себе забезпечити. Це сланцевий газ, електроенергетика, власні видобутки газу і нафти. Крадуть надто багато", - додав Яценюк.

"Третє, про що ми маємо говорити – неймовірний обсяг корупції і боротьба з нею. БОротьба з розкраданням коштів дасть можливість менше позичати", - зазначив він.

Ще одна реформа – податкова: "Ми не можемо бути країною №1 у світі за кількістю податків".

"Також необхідні негайні реформи у банківській сфері – центрального банку і комерційних. Нам потрібні дешеві і довгі гроші, щоб люди отримували кредит не на три місяці, а на багато років, і з низькою ставкою, щоб могла створювати бізнес", - заявив Яценюк.

Однак, за його словами, жодна з цих реформ "не вартує нічого без реформи правоохоронних органів та судів".

"Немає іншого виходу для судів, окрім повної люстрації всього суддівського складу в Україні", - заявив Яценюк.

Також він додав, що реформа торкнеться і міліції, яка "за останні кілька років остаточно себе дискредитувала": "Скорочення кількості, відмова від "звірячих" назв та формування муніципальної міліції".

Як відомо, 1 лютого Яценюк заявив, що план врегулювання політичної кризи, який українська опозиція обговорює з західними партнерами, складається з чотирьох пунктів, у т.ч. піднімається питання економічного пакету:

"У випадку, якщо буде проведена конституційна реформа, Україна зможе отримати економічний пакет, якщо українська опозиція отримає всю повноту відповідальності за справи в країні".

Говорячи про розмір економічного пакету, Яценюк зазначив: "Мінімальна сума, яка необхідна, щоб стабілізувати ситуацію в Україні, – це $15 мільярдів"