Шуфрич пригадав Ющенку дачу Кучми

Народний депутат України, член Партії регіонів Нестор ШУФРИЧ вважає «абсурдною і юридично безграмотною» заяву Президента України Віктора ЮЩЕНКА про необхідність відкриття чергової сесії парламенту 22 січня поточного року.

Про це Н.ШУФРИЧ заявив в ексклюзивному коментарі УНІАН.

Н.ШУФРИЧ нагадав В.ЮЩЕНКУ, що дати відкриття чергових сесій Верховної Ради визначаються нормами Конституції, а саме - в перший вівторок вересня і перший вівторок лютого, й скасувати це не може ніхто, навіть Президент.

Проте в разі потреби можна не закривати першу сесію парламенту VI скликання й продовжити роботу парламенту на два тижні, тим більше що дійсно є низка питань, які, як вважає Н.ШУФРИЧ, потрібно вирішити невідкладно - в тому числі й виконати рішення Конституційного суду від 9 жовтня 2007 року та опублікувати за підписом голови Верховної Ради закон про слідчі комісії ВР, а також прийняти закон про імпічмент й інші не менш важливі, в тому числі й соціальні, закони.

«Але не можна не підкреслити, що подібна заява в черговий раз наочно демонструє, що ЮЩЕНКУ закон не писаний, і він, як і раніше, продовжує демонструвати ігнорування або незнання Основного Закону – Конституції України. І особливо цинічно це заява про аморальність відпочинку виглядає, якщо вона зроблена в робочий день під час перебування Ющенка в президентській резиденції в Івано-Франківській області, побудованій при Кучмі, яку, до речі, Ющенко обіцяв віддати дітям», – заявив Шуфрич.

Як повідомляв УНІАН, 8 січня Президент України В.ЮЩЕНКО надіслав офіційного листа голові Верховної Ради України Арсенію ЯЦЕНЮКУ, в якому звернувся до парламенту з пропозицією не проводити зимових канікул.

Згідно з пропозицією Президента, наступна сесія Верховної Ради шостого скликання повинна відкритися не в лютому, а 22 січня, тобто наступного вівторка після закриття першої сесії.

На думку В.ЮЩЕНКА, кількатижневий відпочинок тільки недавно сформованої Верховної Ради недоцільний, а, враховуючи низку невідкладних завдань перед владою, вирішення яких чекає все суспільство, – аморальний. Тому В.ЮЩЕНКО пропонує народним депутатам “на ділі підтвердити готовність працювати на благо народу й не переривати свою законотворчу діяльність”.