Сьогодні відбудеться відкриття четвертої сесії ВР

Про це йдеться у повідомленні пресс-служби парламенту.

До першого розділу порядку денного четвертої сесії включено 780 підготовлених до розгляду питань.

До розгляду на поточному пленарному тижні включено 86 питань, зокрема, у вівторок пропонується розглянути 32 питання, серед яких законопроект про чисельність Збройних Сил на 2014 рік, внесений Президентом України Віктором Януковичем, і ще 8 законопроектів очікують на розгляд в першому читанні, повідомляє прес-служба ВР.

Крім питання призначення позачергових місцевих виборів, маємо розглянути 20 проектів постанов. На середу включено 10 питань, у четвер заплановано розглянути 38 питань, серед яких 8 стосуються питань ратифікації, 17 проектів пропонується розглянути у першому та 9 - у другому читанні, заплановано також обрати та звільнити суддів.